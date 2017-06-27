Суды трёх инстанций оставили в силу решение псковского УФАС по делу о продаже имущества ООО «Карбон»

15:03, 27 июня 2017, ПАИ

Суды трёх инстанций оставили в силе решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области по делу, возбужденному по заявлению участника торгов Новоизборского комбината нерудных материалов при продаже имущества предприятия-должника ООО «Карбон». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, истец усмотрел в действиях конкурсного управляющего и второго участника торгов (физического лица) признаки сговора.

Комиссия управления установила, что второй участник торгов не просто был заинтересован в покупке имущества (автодорога, печь шахтная, экскаваторы), а являлся конкурсным управляющим ООО «Порховский кирпичный завод», расположенного по тому же адресу, что и предприятие-банкрот, при этом само предприятие также находится в предбанкротном состоянии. Кроме того, указанные предприятия входят в одну группу лиц, в связи с чем указание на заинтересованность в покупке имущества обязано быть отражено в заявке на участие, которая должна была быть отклонена.

По итогам рассмотрения дела комиссия признала в действиях конкурсного управляющего и участника торгов нарушение статьи 17 Закона о защите конкуренции. Не согласившись с вынесенным решением, ответчики обжаловали его в Арбитражном суде Псковской области и ФАС России.

ФАС России решение изменило частично – недостаточно доказательств сговора, то есть видеосъемки, записи переговоров, а Арбитражный суд в удовлетворении требований отказал. Суды апелляционной и кассационной инстанций также не нашли оснований для удовлетворения жалоб и отмене актов, согласились с выводами Управления о создании преимущественных условий одному из участников для участия в торгах путём доступа к информации.

В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Псковской области находится дело по иску псковского УФАС о признании торгов и заключённого по их результатам договора купли-продажи недействительными и возврате имущества ООО «Карбон», принятие решения было отложено до вынесения решения судом кассационной инстанции.

«Это прецедентное для нас дело, во-первых, оно первое, прошедшее процедуру внутриведомственной апелляции, а во-вторых, это новая для нас категория - дела о банкротстве, имеющие свою специфику и особенности проведения торгов. В настоящее время мы намерены добиться расторжения договора и возвращения спорного имущества в собственность предприятия, оснований у нас достаточно - решения судов трёх инстанций», - отметила руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.