Открылась горячая линия для туристов из Псковской области, отдыхающих за рубежом

15:22, 27 июня 2017, ПАИ

Открылась горячая линия для туристов из Псковской области, отдыхающих за рубежом, сообщила в эфире проекта ПАИ-live начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Лариса Пышьева.

Она отметила, что линия организована для того, чтобы часть проблем отсечь ещё на стадии подготовки к путешествию. На линию можно звонить и во время отдыха.

Лариса Пышьева посоветовала псковичам внимательно читать договор с туристической фирмой и ничего не подписывать «не глядя». «Если вы приехали и условия проживания не соответствует тому, что указано в договоре, нужно максимально фиксировать эти нарушения. Обратиться к старшему группы, чтобы он помог урегулировать все несоответствия. Если не получилось, писать претензию туроператору. Её можно предъявить в течение 20 дней. Для этого лучше собрать подписи свидетелей. Если претензию не удовлетворят, то такие споры решаются в судебном порядке. Роспотребнадзор помогает в этом», - уточнила гостья эфира.

Лариса Пышьева уточнила, что до заключения договора туроператор должен предупредить потребителя, какие услуги по медицинской страховке могут быть предоставлены платно, а какие бесплатно.