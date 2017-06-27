Роспотребнадзор: Часто псковичи пишут жалобы на эмоциях

15:34, 27 июня 2017, ПАИ

«Часто потребители пишут жалобы на эмоциях», - заявила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Лариса Пышьева в эфире проекта ПАИ-live 27 июня.

«Жалобщиков», которые просто любят пожаловаться, не много, в основном, отмечает Лариса Пышьева, потребители пока не научились грамотно предъявлять свои претензии. Для основания проведения проверки иногда указывается недостаточное количество сведений. По тем жалобам, на которые Роспотребнадзор всё же выходит, подтверждается не более 30%.

По её словам, письмено и устно в Роспотребнадзор поступают до 2 тысяч жалоб. По устным жалобам специалисты не имеют права выходить на проверку.

«Жалоба не столько на качество товаров, все проблемы возникают из-за того что предприниматель не желает по закону решать проблему потребителя», - уточнила Лариса Пышьева. - Чаще всего предприниматели уважают не столько Роспотребнадзор, сколько наше взаимодействие, отсюда уже и уважение к службе появляется»

Лариса Пышьева добавила, что «большинство предпринимателей хотят соблюдать законы и стараются это делать».