0
15:42
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
15:01
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:27
Ганза районного масштаба
13:29
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
12:56
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
12:37
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях
12:28
Псковские ангелы побывали на МКС
Еще новости
Общество

Роспотребнадзор: Часто псковичи пишут жалобы на эмоциях

«Часто потребители пишут жалобы на эмоциях», - заявила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Лариса Пышьева в эфире проекта ПАИ-live 27 июня.

«Жалобщиков», которые просто любят пожаловаться, не много, в основном, отмечает Лариса Пышьева, потребители пока не научились грамотно предъявлять свои претензии. Для основания проведения проверки иногда указывается недостаточное количество сведений. По тем жалобам, на которые Роспотребнадзор всё же выходит, подтверждается не более 30%.

По её словам, письмено и устно в Роспотребнадзор поступают до 2 тысяч жалоб. По устным жалобам специалисты не имеют права выходить на проверку.

«Жалоба не столько на качество товаров, все проблемы возникают из-за того что предприниматель не желает по закону решать проблему потребителя», - уточнила Лариса Пышьева. - Чаще всего предприниматели уважают не столько Роспотребнадзор, сколько наше взаимодействие, отсюда уже и уважение к службе появляется»

Лариса Пышьева добавила, что «большинство предпринимателей хотят соблюдать законы и стараются это делать».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
27 июня 2017
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
27 июня 2017
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
27 июня 2017
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 4
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях
27 июня 2017
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях
Псковские ангелы побывали на МКС
27 июня 2017
Псковские ангелы побывали на МКС
На площади Победы в Пскове начались проверки водителей
27 июня 2017
На площади Победы в Пскове начались проверки водителей
Две недели остаётся до конца приёма заявок на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
27 июня 2017
Две недели остаётся до конца приёма заявок на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»

Идет загрузка...