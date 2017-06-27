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Общество

При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт

Компании, работающие в сфере сетевого маркетинга, не используют гипноз. Об этом заявила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Лариса Пышьева в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Нашему человеку, не привыкшему к вниманию, тяжело сказать нет человеку, который хорошо к нему относится»,  - так она объяснила тот факт, что люди часто соглашаются покупать или продавать ту или иную продукцию, почти не задумываясь.

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