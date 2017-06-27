В ноябре в Псковской области определят лучший социальный проект 2017 года

15:33, 27 июня 2017, ПАИ

Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» запускает конкурс на лучший социальный проект региона. Его итоги предполагается подвести в ноябре. Об этом с заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации области, которое проходит сегодня, 27 июня, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор Центра инноваций социальной сферы Светлана Седунова рассказала, что в организация запланировала проведение 20 образовательных семинаров для предпринимателей, предполагается создание информационно-методических материалов, в том числе каталога продукции, производимой в регионе. Еще одна задача, стоящая перед Центром - формирование реестра социальных предпринимателей Псковской области. На данный момент в него вошли уже 20 псковских компаний.

Центр инноваций социальной сферы Псковской области также намерен работать над созданием в регионе института менторов – консультантов, участвующих в работе стартапов на этапе их становления. Кроме того, площадку Центра планируется использовать для агрегации ресурсов и проведения круглых столов по актуальным для региона проблемам.

В настоящее время АНО ищет инвестиции для проведения медицинских обследований в школах, разработки одежды для недоношенных детей и для инвалидов. «Инвестиции - это хорошо, но если их не будет, мы будет рассматривать займы», - добавила директор организации.