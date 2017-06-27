Андрей Турчак пожелал псковской молодёжи идти к мечте
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Днем молодежи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
«Талантливое, активное и целеустремленное молодое поколение — это наш стратегический потенциал, основа экономического роста нашего региона. Именно вам принадлежит настоящее, а, самое главное, будущее России и Псковской области. Стремитесь всегда идти вперед к цели, к мечте, не останавливайтесь на достигнутом. Крепкого здоровья, счастья и успехов вам!» - говорится в поздравлении.