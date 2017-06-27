Для госслужащих Псковской области будут проводить ликбезы по заполнению деклараций о доходах и расходах

15:50, 27 июня 2017, ПАИ

27 июня в администрации Псковской области состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством губернатора региона Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники заседания обсудили круг вопросов, связанных с практической реализацией антикоррупционной деятельности. В частности, заслушали информацию об организации работы предоставления государственными гражданскими служащими сведений за 2016 год о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции администрации области Павел Тельнов рассказал, что в этом году была принята 301 справка о доходах и расходах от 130 государственных гражданских служащих, руководителей структурных подразделения администрации области, органов исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждений. Все сведения были предоставлены в срок, отметил он.

Сейчас управление проводит дополнительные проверки в отношении некоторых руководителей органов исполнительной власти области, а также ряда государственных гражданских служащих на предмет указания ими неполных или недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей. В случае выявления нарушений результаты проверок будут предоставлены председателю антикоррупционной комиссии, губернатору региона Андрею Турчаку.

В целом, отметил Павел Тельнов, при приеме документов, несмотря на проведенные методические семинары и разъяснения нюансов заполнения справок, в декларациях о доходах и расходах госслужащих по-прежнему выявляются различные несущественные неточности или технические ошибки. В этой связи начальник Управления по вопросам противодействия коррупции предложил губернатору назначить руководителей органов исполнительной власти ответственными за ошибки своих подчиненных.

Андрей Турчак подчеркнул, что семинары, обучение и ликбез госслужащих должны проходить системно и на постоянной основе. «Законодательство меняется, и люди, занятые исполнением своих служебных обязанностей, просто не успевают их отслеживать», — сказал глава региона.

Еще один вопрос повестки дня — взаимодействие органов исполнительной власти с органами государственного и муниципального контроля, представителями бизнес-сообществ области и общественными организациями при осуществлении государственных и муниципальных закупок. В прошлом году профильным Госкомитетом было проведено порядка 7 тыс закупок на сумму порядка 16 млрд рублей (львиную долю составили 2-й пусковой комплекс Северного обхода вокруг Пскова и великолукский автодорожный путепровод), с начала этого года — около 1,5 тыс закупок общей стоимостью более 1 млрд рублей.

Председатель Государственного комитета Псковской области по организации госзакупок Сергей Щербаков назвал актуальным повышенный контроль за проведением государственных и муниципальных закупок в условиях ограниченности бюджета и отметил, что в регионе для этого создана и функционирует многоуровневая система проверки. Также работает комиссия при администрации Псковской области по совершенствованию деятельности в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг. Представители общественных организаций и заинтересованные лица принимают активное участие в общественных слушаниях по государственным и муниципальным закупкам.

Говоря о работе Управления Федеральной антимонопольной службы, Сергей Щербаков доложил, что в прошлом году из 57-ми жалоб ведомства на действия заказчика 41 из них признана необоснованной. В этом году этот показатель составляет 15 и 12 соответственно.

В свою очередь начальник контрольного управления администрации области Татьяна Смирнова рассказала, что по итогам проверок, которые в прошлом году провело ведомство в отношении должностных лиц заказчиков, нарушивших законодательство РФ в сфере закупок, было возбуждено 122 административных дела, по 31 вынесены решения с наложением штрафов. Результатом работы Управления с начала этого года стали 24 административных дела и 13 постановлений.