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Экономика

Вредоносное насекомое обнаружено в партии персиков, поступившей в Псковскую область

В МАПП Убылинка Пыталовского района запрещен ввоз из Македонии 16 тонн свежих абрикосов и персиков, выращенных в Македонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В части партии, весом более 10 тонн, был обнаружен карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, идентифицированный в отобранных образцах персиков. Переносчик вирусов растений обнаружен лабораторным путём.

Данный вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств и, в равной степени, опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений.

Вся партия возвращена на сопредельную территорию.

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