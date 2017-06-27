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Экономика

Белорусские фрукты без документов задержаны на границе в Невельском районе

27 июня в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района задержан автомобиль, перемещавший без сопроводительных документов более тонны яблок, груш, персиков и нектаринов из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Транспортное средство возвращено на территорию страны-экспортёра. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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