Белорусские фрукты без документов задержаны на границе в Невельском районе

18:11, 27 июня 2017, ПАИ

27 июня в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района задержан автомобиль, перемещавший без сопроводительных документов более тонны яблок, груш, персиков и нектаринов из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Транспортное средство возвращено на территорию страны-экспортёра. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).