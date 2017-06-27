Миллион рублей из областного гранта фермер из Невельского района незаконно потратил на оплату кредита
Миллион рублей из областного гранта фермер из Невельского района незаконно потратил на оплату кредита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.
20 июня решением Невельского районного суда удовлетворены исковые требования Невельского межрайонного прокурора о взыскании с главы крестьянско-фермерского хозяйства в бюджет Псковской области причиненный преступлением материальный ущерб в сумме одного миллиона рублей.
Ещё 23 декабря 2016 года Невельский районный суд признал главу хозяйства виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу10 января 2017 года.
18 июля 2013 года на основании отбора конкурсной комиссии по основному мероприятию между Главным государственным управлением сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и главой крестьянско-фермерского хозяйства заключено соглашение, согласно которому глава КФХ получил грант в сумме 4 млн 527 тысяч рублей на развитие семейной животноводческой фермы.
Однако мужчина израсходовал часть бюджетных средств на оплату личных обязательств по кредитному договору. Незаконное получение и использование средств областного бюджета при обстоятельствах, установленных судом, повлекло причинение вреда бюджетной системе Псковской области. В результате незаконных действий главы хозяйства нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, а также принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, предусмотренные статьями 34, 38 Бюджетного кодекса РФ.