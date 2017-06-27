Миллион рублей из областного гранта фермер из Невельского района незаконно потратил на оплату кредита

15:56, 27 июня 2017, ПАИ

Миллион рублей из областного гранта фермер из Невельского района незаконно потратил на оплату кредита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

20 июня решением Невельского районного суда удовлетворены исковые требования Невельского межрайонного прокурора о взыскании с главы крестьянско-фермерского хозяйства в бюджет Псковской области причиненный преступлением материальный ущерб в сумме одного миллиона рублей.

Ещё 23 декабря 2016 года Невельский районный суд признал главу хозяйства виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу10 января 2017 года.

18 июля 2013 года на основании отбора конкурсной комиссии по основному мероприятию между Главным государственным управлением сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и главой крестьянско-фермерского хозяйства заключено соглашение, согласно которому глава КФХ получил грант в сумме 4 млн 527 тысяч рублей на развитие семейной животноводческой фермы.

Однако мужчина израсходовал часть бюджетных средств на оплату личных обязательств по кредитному договору. Незаконное получение и использование средств областного бюджета при обстоятельствах, установленных судом, повлекло причинение вреда бюджетной системе Псковской области. В результате незаконных действий главы хозяйства нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, а также принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, предусмотренные статьями 34, 38 Бюджетного кодекса РФ.