«Фарфоровый зоопарк» откроется в Пскове

16:43, 27 июня 2017, ПАИ

30 июня в 15:00 в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7) откроется выставка «Фарфоровый зоопарк». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке представленя фигурки животных 1950-1980-х годов XX, изготовленные на Ленинградском фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова (ЛФЗ). Владелицей коллекции является старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Елизавета Прокуденкова.

На выставке представлены более 50 работ, выполненных при участии советских скульпторов-анималистов, в том числе Н. Е. Ватагина и П. П. Веселова. "Такие статуэтки способны создать настроение, стать удивительным и желанным подарком, потому что старый фарфор обладает особой энергетикой, является произведением искусства и предметом коллекционирования. Животные ЛФЗ всегда неповторимы, даже серийная статуэтка уникальна. И, если в то время, когда их создавали, они были просто милыми сувенирами, то теперь, спустя более полувека, такая фарфоровая игрушка - вполне «взрослый» и желанный подарок", - отметили в музее.

Выставку можно будет посетить до 30 июля. Вход свободный.