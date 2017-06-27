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Экономика

Инжиниринговый центр поможет псковским предпринимателям получать кредиты

АНО «Инжиниринговый центр Псковской области» поможет псковским предпринимателям получать и выплачивать кредиты, заявила представитель организации Елена Попова. Об этом с заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации области, которое проходит сегодня, 27 июня, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы хотим помочь предпринимателям предоставить все необходимые документы банкам о том, что предприниматели смогут не только взять кредит, но и выплатить его надлежащим образом. Мы заключаем договора с банками, чтобы они направляли предпринимателей к нам, для проверки необходимых документов. До Сбербанка мы еще конечно не дошли, но все в процессе работы», - рассказала Елена Попова.

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