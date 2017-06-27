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Общество

Депутат Псковской гордумы поздравила с 90-летием ветерана труда Валентину Рыбакову

Сегодня, 27 июня, депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова от имени главы Пскова Ивана Цецерского и всего депутатского корпуса поздравила  ветерана труда и труженика тыла Валентину Рыбакову с 90-летним юбилеем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Она пожелала имениннице здоровья, бодрости духа и поддержки родных и близких, подчеркнув, что «поколение, пережившее годы войны, является примером жизнелюбия, мужества и любви к Родине». Со словами признательности депутат вручила Валентине Рыбаковой приветственный адрес и цветы.

«Я считаю себя очень счастливым человеком. И считаю так потому, что жила честно, честно трудилась и воспитала детей, которыми горжусь», - отметила ветеран.

Валентина Рыбакова родилась в городе Великие Луки, где подростком встретила Великую Отечественную войну, в годы которой потеряла родителей и осталась одна. После войны работала в Великолукском сельскохозяйственном и Псковском политехническом институтах.

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