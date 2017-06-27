«Псковэнерго» напоминает правила безопасного поведения в грозу

20:51, 27 июня 2017, ПАИ

«Псковэнерго» напоминает правила безопасного поведения в грозу, которые помогут защитить жизнь. Чтобы в летний сезон защитить от молний и грозовых перенапряжений линии электропередачи и подстанции, специалисты МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») заблаговременно подготовили электросетевую инфраструктуру в семи регионах СЗФО к прохождению грозового периода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики используют грозозащитные тросы и трубчатые разрядники на подходах ЛЭП к подстанциям 35 - 150 кВ, инновационные мультикамерные разрядники. Большое внимание компания уделяет подготовке персонала, проводятся дополнительный инструктаж и тренировки.

В 2017 году в России произошло уже несколько смертельных несчастных случаев из-за удара молнии. Энергетики напоминают: в грозовую погоду защита требуется не только энергооборудованию - в первую очередь она необходима людям, и обезопасить себя от поражающего удара «живого электричества» по силам каждому.

Как правило, молнии отдают предпочтение самым высоким точкам на местности. Молнию притягивают проводники – металлические предметы и водоемы, а также сильное электромагнитное поле - провода, телевышки, энергообъекты, находящиеся под напряжением.

Безопаснее всего переждать грозу в здании, а на улице - в закрытом автотранспорте. Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды — купаться, ловить рыбу. В грозовую погоду необходимо как можно скорее отойти от берега.

• Ни в коем случае не приближайтесь к высоким одиночно стоящим деревьям.

• Не подходите к линиям электропередачи, антеннам, выключите мобильный телефон.

• Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите ненастье на расстоянии не менее 30 метров от них.

• Не поднимайтесь на возвышенности, предпочтительнее будет любая низина с сухим грунтом.

• Находясь на открытой местности, сядьте на корточки и пригните голову.

• В зданиях не следует стоять рядом с окнами, батареями, сантехническими трубами. Выключите из сети все электроприборы. При встрече с шаровой молнией следует стоять на месте и не шевелиться.

• Не используйте во время грозы палку для селфи. Влажность воздуха и возвышающийся над вами монопод в разы увеличивают шанс смертельного поражения от попадания молнии.