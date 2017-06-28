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Общество

Типография «iPrint» предлагает кандидатам свои услуги по​ изготовлению рекламной продукции в рамках предвыборной кампании

Рекламно-производственная компания «iPrint» предлагает свои услуги по ​ изготовлению рекламной продукции в рамках кампаний по выборам депутатов Псковской городской Думы, а также собраний депутатов Псковского, Островского и Пыталовского районов, назначенных на 10 сентября 2017 года.

Компания «iPrint» расположена в Пскове, по адресу улица Советская, дом 15а. Телефон: +79602211768. Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/iprint_60

Полный прайс на услуги компании можно скачать здесь>>

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