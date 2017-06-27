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Общество

В 2016 году Псковский бизнес-инкубатор был на 100% заполнен резидентами

В 2016 году Псковский бизнес-инкубатор был на 100% заполнен резидентами, а выручка муниципального учреждения составила 44 миллиона рублей, рассказал директор МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Валерий Петров. Об этом с заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации области, которое проходит сегодня, 27 июня, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы стремимся с самообучению и обучению других по направлениям, которые необходимы нам и нашему региону. Мы полностью поставили на ноги Печорский бизнес-инкубатор, помогли со всеми документами. Мы готовы продолжать работать во всех направлениях, которые близки для малого и среднего бизнеса», - добавил Валерий Петров.

По его словам, в псковский инкубатор обращается множество предпринимателей, однако у учреждения «есть ряд ограничений». «На сегодня у нас, к сожалению, больше офисные площади, производственных нету. Какие-то ремесленные функции у нас выполняют, а так больших производственных площадок у нас нет», - посетовал он.

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