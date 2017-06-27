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Общество

За нарушение плодородного слоя псковский землевладелец заплатит 20 тысяч

Куньинский районный суд отказал псковскому землевладельцу в удовлетворении жалобы на постановление Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям о привлечении к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Постановление было  вынесено по результатам проведенной внеплановой проверки, в ходе которой выявлено нарушение земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 4,4 га, расположенном в районе деревни Анашкино Куньинского района. При осмотре земель установлено, что на участке снят и перемещен плодородный слой почвы на площади 3,3 га и затем складирован с нарушениями установленных требований, вследствие чего произошло перемешивание его с нижезалегающими неплодородными слоями. В ходе проверки были отобраны почвенные пробы и направлены на исследование, согласно полученному заключению экспертной комиссии произошло уничтожение плодородного слоя на нарушенной части земельного участка. Остальная часть земельного участка также не используется для сельхозпроизводства и зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Рассмотрев представленные материалы и заслушав представителя, суд отклонил доводы о том, что собственник не несет ответственности за данное правонарушение, так как сдал земли в аренду организации, которая и осуществила впоследствии разработку карьера на землях сельхозназначения. 

«В соответствии с требованиями земельного законодательства, собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия, а также по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями,  кустарниками и сорными растениями», - поясни в Россельхознадзоре. По одному из пунктов заключенного договора собственник имел право контролировать состояние переданного в аренду земельного участка сельхозназначения, но не воспользовался этой возможностью. Землевладелец заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. 

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