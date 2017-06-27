Осужденные идрицкой колонии сыграли в «Что? Где? Когда?» и сразились в футбольном матче

21:22, 27 июня 2017, ПАИ

В исправительной колонии № 3 в Идрице Себежского района прошла очередная серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», а также начался ежегодный турнир по мини-футболу среди осужденных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот раз ежемесячная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проводилась между четырьмя командами: «Лидеры», «Странники», «Флибустьеры», «Метеоры». «Игра вновь была захватывающей, интересной и увлекательной, так как в противостоянии были команды осужденных с высокими знаниями в различных областях. В итоге победу одержала команда «Странники», в очередной раз доказавшая свое превосходство», - рассказали в пресс-службе.

Также в рамках спортивной спартакиады среди осужденных в ИК-3 начался ежегодный турнир по мини-футболу, в котором принимает участие 10 команд. Турнир продлится с 26 июня по 16 августа. Согласно плану, игры будут проходить каждый день.

«Одна из наших основных задач - это занятость осужденных в свободное от работы и учебы время. Проведение такого рода мероприятий прививает осужденным состязательный интерес в спортивных мероприятиях и направлен на их исправление и повышение образовательного и культурного уровня», - подчеркнул начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Николай Антонов.