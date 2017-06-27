0
22:14
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
18:40
Порт приписки – Псков
17:29
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
17:06
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
16:38
Коктейль комплиментов
16:33
Романтика попутного ветра: Водные прогулки в Псковской области
15:42
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
Еще новости
Общество

Осужденные идрицкой колонии сыграли в «Что? Где? Когда?» и сразились в футбольном матче

В исправительной колонии № 3 в Идрице Себежского района прошла очередная серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», а также начался ежегодный турнир по мини-футболу среди осужденных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот раз ежемесячная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проводилась между четырьмя командами: «Лидеры», «Странники», «Флибустьеры», «Метеоры». «Игра вновь была захватывающей, интересной и увлекательной, так как в противостоянии были команды осужденных с высокими знаниями в различных областях. В итоге победу одержала команда «Странники», в очередной раз доказавшая свое превосходство», - рассказали в пресс-службе.

Также в рамках спортивной спартакиады среди осужденных в ИК-3 начался ежегодный турнир по мини-футболу, в котором принимает участие 10 команд. Турнир продлится с 26 июня по 16 августа. Согласно плану, игры будут проходить каждый день.

«Одна из наших основных задач - это занятость осужденных в свободное от работы и учебы время. Проведение такого рода мероприятий прививает осужденным состязательный интерес в спортивных мероприятиях и направлен на их исправление и повышение образовательного и культурного уровня», - подчеркнул начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Николай Антонов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
27 июня 2017
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
27 июня 2017
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
27 июня 2017
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
27 июня 2017
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт 1
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
27 июня 2017
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
27 июня 2017
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 9
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях
27 июня 2017
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях

Идет загрузка...