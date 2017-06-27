Андрей Турчак – молодым кандидатам: Если вы думаете, что вас посадят в тележку и довезут до мандата - такого не будет

17:02, 27 июня 2017, ПАИ

«Если вы думаете, что вас посадят в тележку и довезут до мандата - конечно, такого не будет», - обратился губернатор Псковской области Андрей Турчак к участникам предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с форума участников праймериз в Пскове и северной зоне Псковской области, который проходит 27 июня.

Так Андрей Турчак отреагировал на вопрос представителя совета по молодёжной политике города Пскова Ярослава Федорова, который поинтересовался отношение губернатора к участию молодёжи в избирательных кампаниях. «На праймериз были представлены молодые люди. Но как вы знаете, среди молодых людей есть не то что неприятие, а неактивность в реализации», - сказал молодой человек.

«Кто в этом виноват и что делать? Вы же возглавляете молодёжную организацию! Вам и карты в руки!» - обратился к нему глава региона.

Он заметил, что в рамках праймериз происходит достаточно большое омоложение, в частности, в прошлом году состав Псковского областного Собрания обновился на треть.

«Молодежь - это кто? До 28, до 30, до 40 или пока себя чувствуешь молодым? Вот тут Сергей Елизаров присутствует - спортсмен, член ОНФ, оттоптал свой округ, в праймериз занял не первое место, но имеет возможность баллотировать и возглавил списочную часть. Поэтому возможность есть, партия как инструмент», - добавил губернатор.

Он также отметил, что молодёжь часто выступает как объект, а «свою субьектность нужно завоёвывать».

«Вот я уверен, что Дмитрий Быстров [глава администрации Островского района - ПАИ] у нас победит и у нас будет самый молодой глава муниципального образования», - заключил Андрей Турчак.