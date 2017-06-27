Проблему свалок в Псковской области решат с помощью сортировки и межмуниципальных полигонов

17:01, 27 июня 2017, ПАИ

Проблему исчерпавших свой ресурс свалок в Псковской области, в том числе в региональной столице, решат с помощью сортировки и межмуниципальных полигонов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с форума участников предварительного голосования «Единой России» в Пскове и северной зоне Псковской области, об этом губернатор региона Андрей Турчак заявил, отвечая на вопрос кандидата в депутаты Псковской городской Думы Ивана Мешкова.

Глава Псковской области напомнил, что в регионе принята в соответствии с постановлением правительства программа обращения с отходами. «Мы пойдём по пути сортировочных пунктов, на которых будут установлено оборудование, которое проводит сортировку мусора, который может подвергаться переработке. А та фракция, которая не пойдёт на переработку, будет свозиться на межмуниципальные полигоны», - рассказал губернатор. «Понятно, что всё это будет делаться публично, с общественными слушаниями», - заверил он.

«Понятно, что мы оператора своего субъектового создавать под это сами не будем», - добавил Андрей Турчак.