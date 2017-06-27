Тренировка в виде предварительного голосования пошла всем на пользу, заявил Андрей Турчак

17:09, 27 июня 2017, ПАИ

Тренировка в виде предварительного голосования пошла всем на пользу, заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на форуме участников предварительного голосования Пскова и северной зоны Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, итоги предварительного голосования говорят сами за себя. «Нам удалось не извратить эту идею, развить её. Впервые, мне кажется, она прошла в таком открытом режиме с использованием всех избирательных технологий: и наружная реклама была, и встречи с избирателями, и АПМ. Партия находится в достаточном тонусе, и эта тренировка пошла на пользу всем», - подчеркнул губернатор.

Андрей Турчак напомнил, что впервые за последние несколько избирательных циклов в области будут избираться 7 глав районов, 21 районное собрание, а две «столицы» будут выбирать думы, также пройдут довыборы в Псковское областное Собрание. «Этот избирательный цикл последний перед самыми главными выборами — выборами президента в марте 2018 года. Мы с вами партия президента со всеми вытекающими отсюда последствиями», - отметил губернатор.

По его словам, результаты праймериз удивили. «Как вы знаете, из семи глав только четыре смогли получить поддержку избирателей. В Дедовичском, Палкинском и Печорском районах не смогли. Причины, безусловно, разные. Мы их ещё будем анализировать, но факты говорят сами за себя: если тебе не на что оглянуться за последние 5 лет…», - прокомментировал Андрей Турчак и добавил, что конкурс на одно кандидатское место превысил все ожидания: где-то он был три человека на место, где-то пять человек.

«Всегда есть победившие и проигравшие, просто некоторые умеют признавать свои поражения и те, кто этому до сих пор не научились. Например, что касается Дедовичского района, то там глава занял вообще третье место, уступив лидеру общественного мнения. Это говорит о том, что человек не нашёл возможности дойти до людей, убедить и позвать за собой», - уверен губернатор.

По словам главы региона, одним из главных факторов станет на выборах экономическая ситация. «Первые 5 месяцев мы прожили чуть легче, чем в прошлом году. Но вы представляете муниципалитеты, знаете обстановку на местах. Ситуация, действительно, тяжелая, и наши оппоненты будут её использовать, где-то пускаясь в оголтелую критику. Не нужно прятаться от проблем, мы сами их знаем, не вылезаем из них. Об этих проблемах надо говорить. Но чем мы отличаемся от оппонентов: они только говорят о них, а мы говорим и предлагаем варианты решения. Это наше выгодное отличие», - заявил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что основным ноу-хау этой кампании будет не количество агитационных материалов, баннеров, которые подчас вызывают обратную реакцию отторжения. «Ничто не заменит личного общения. Нужно идти к людям, говорить, что мы не прячемся, мы готовы идти рядом с вами. Понятно, что кампания проходит летом, что накладывает свои отпечатки. Очевидно, что июль мертвый месяц для агитации. Вторую волну со второй декады августа надо использовать только для одного — для максимального количества встреч. Обязательно нужно смотреть в глаза людям», - подытожил Андрей Турчак.