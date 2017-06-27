Кандидатам-единороссам перед выборами раздадут книжки с самыми часто задаваемыми вопросами

17:11, 27 июня 2017, ПАИ

Кандидатам-единороссам перед выборами раздадут книжки с самыми часто задаваемыми вопросами, сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак на форуме участников предварительного голосования в Пскове 27 июня. Об этом сообщает корреспондент Псковского агенства информации.

Участник праймериз Алексей Кириллов отметил, что граждан в большинстве своём интересуют вопросы, которые так или иначе связаны с ЖКХ. «Мне кажется, даже сами кандидаты до конца не понимают всё суть федеральных партийных проектов. Может организовать для партийцев серию разъясняющих мероприятий?» - предложил он.

Андрей Турчак согласился с этой идеей. «Насколько я знаю, в скором времени будет запущена «Школа кандидата». И, может, мы дойдём даже до того, что у каждого кандидата будет такая книжка с ответами на самые часто задаваемые вопросы - как в советские годы была книжка агитатора-пропагандиста», - напомнил губернатор.