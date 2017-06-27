Более 2 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала сезона

17:14, 27 июня 2017, ПАИ

C начала сезона в лечебно-профилактические учреждения Псковской области по поводу укусов клещей обратились 2 тыс. 69 человек, в том числе 566 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

С 20 по 27 июня насекомые покусали 164 псковичей, из них 42 - дети. За анализируемый период пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на всех территориях области, кроме Бежаницкого, Красногородский и Локнянского районов: 52 человека – в Пскове, 14 – в Великих Луках, 11 – в Плюсском районе, 9 – в Порховском, 8 – в Себежском, по 7 – в Опочецком и Псковском, по 6 – в Великолукском, Стругокрасненском и Пустошкинском, по 5 – в Дедовичском, Невельском и Островском, по 4 – в Новосокольническом и Палкинском, по 3 – в Дновском и Пушкиногорском, по 2 – в Куньинском, Печорском и Пыталовском, по 1 – в Гдовском, Новоржевском и Усвятском.

За отчётную неделю серопрофилактика проведена 8 гражданам детям в Новосокольническом, Порховском, Пушкиногорском районах и Великих Луках, в том числе 4 детям.

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследованы на наличие вирусного энцефалита 100 клещей, снятых с людей (результаты исследования отрицательные), на клещевой боррелиоз – 71 насекомое (14 положительных результатов), столько же – на моноцитарный эрлихиоз (4 результата исследования положительные) и гранулоцитарный анаплазмоз (1 клещ оказался переносчиком).

Сергей Никифоров подчеркнул, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

В связи с этим он призвал жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики. В частности, собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов). Также следует наносить на одежду реппеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов.

В лесу стоит чаще осматривать одежду и открытые участки тела на предмет присасывания клещей. Для отдыха в лесу рекомендуется выбирать сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарников, следует избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей.

По возвращении из леса нужно осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками.

Также Сергей Никифоров призвал псковичей употреблять только кипяченое козье и коровье молоко, поскольку именно через него может произойти заражение. Он напомнил, что болеют клещевым энцефалитом дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Если же укус клеща произошёл, следует обратиться в кабинеты инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23 и улица Школьная, 24 либо в районную поликлинику. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23, телефон 56-55-63).

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон 66-42-80, Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалит стоит 500 рублей, на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз -1 тыс. 100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1 тыс. 59 рублей 60 копеек за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).