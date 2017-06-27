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Экономика

Россельхозбанк запустил сервис Samsung Pay с Mastercard

Россельхозбанк запустил высокотехнологичный платежный сервис Samsung Pay для держателей карт Mastercard, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. Добавив свою карту Mastercard в приложение Samsung Pay, клиенты банка смогут использовать смартфоны серии Samsung Galaxy и устройство Samsung Gear S3 для оплаты повседневных покупок в торгово-сервисных предприятиях, принимающих банковские карты, в России и в других странах мира. Процесс добавления карты в платежное приложение занимает всего несколько минут, после чего сразу можно совершать покупки с помощью смартфона и Gear S3.

В отличие от устройств других производителей, использующих технологию NFC (Near Field Communication), Samsung Pay работает не только с терминалами, поддерживающими бесконтактную оплату, но и задействует собственную технологию MST (Magnetic Secure Transmission), позволяющую использовать сервис для осуществления операций оплаты буквально на любом POS-терминале, принимающем банковские карты.

«Россельхозбанк последовательно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, уделяя особое внимание внедрению современных технологий и сервисов, в целях повышения удобства и безопасности совершения операций с использованием карт банка», – отметила заместитель председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

«В банковской и платежной сферах особенно важна защищенность персональных данных пользователей. Платежный сервис Samsung Pay обеспечивает надежную защиту информации с помощью таких инструментов как сканер сетчатки глаза или дактилоскопический сканер. Таким образом, клиенты банков могут наслаждаться легкостью совершения покупок и быть уверены в том, что их данные под надежной защитой», – заявил директор по маркетингу Samsung в России Сейф Эль Хаким.

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