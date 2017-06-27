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Общество

Пять выпускников псковского филиала академии ФСИН России получили высшие учебные награды

Пять выпускников псковского филиала академии ФСИН России получили высшие учебные награды в Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В Москве состоялось награждение 28 молодых специалистов, с отличием окончивших высшие учебные заведения уголовно-исполнительной системы. Церемония награждения прошла с участием заместителя директора ФСИН России действительного государственного советника второго класса Олега Коршунова, начальника управления кадров ФСИН России генерал-майора внутренней службы Валерия Балана.

В мероприятии приняли участие пятеро выпускников псковского филиала Академии ФСИН России, окончивших образовательную организацию с золотыми медалями: Екатерина Брекелова, Маргарита Одинцова, Екатерина Круглова, Элхан Мехтиев, Маргарита Сидорова.

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов поздравил молодых специалистов с этим значимым событием и пожелал всем выпускникам, чтобы никто из них никогда не пожалели о том, что выбрал работу в уголовно-исполнительной системе.

«После окончания вузов вам предстоит непростой период, вы придете работать в исправительные учреждения. Вы выбрали трудный путь, так как служба у нас сложная, но интересная. Мы работаем с людьми непростой судьбы. Наша задача, чтобы эти люди, выйдя из мест лишения свободы, больше никогда к нам не вернулись. И от вас, от молодежи, очень многое зависит», – сказал Олег Коршунов.

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