Александр Котов открыл тайну участникам предварительного голосования «Единой России»

17:23, 27 июня 2017, ПАИ

«Могу вам открыть небольшую тайну - у нас была проблема с набором количества участников предварительного голосования, чтобы создать максимальную конкуренцию», - заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», выступая сегодня, 27 июня, на форуме участников предварительного голосования в Пскове.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Александр Котов отметил, что процедура праймериз из года в год совершенствуется, становится более открытой и конкурентной. «И все критические замечания наших оппонентов, что заранее всё известно, оказались несостоятельными. Никакой преференции ни у кого не было», - подчеркнул он.

«У нас в предварительном голосовании по области приняли участие боле 760 кандидатов, мы провели больше 3600 встреч с избирателями, в которых приняли участие более 16 000 избирателей», - добавил руководитель регионального отделения партии.

«Я думаю, что такие условия позволят как можно более широкому кругу лиц принимать участие в выборах, становиться депутатами, главами районов, участвовать в выборах депутатов Госдумы и становиться губернатором, потому что на эту должность тоже проводится предварительное голосование», - подчеркнул Александр Котов.

Он поблагодарил участников праймериз за то, что они «взяли на себя смелость участвовать в такой непростой кампании». «Хочу пожелать тем, кто будет участвовать в выборах, победы», - обратился секретарь регионального отделения «ЕР» к однопартийцам, отметив, что «сегодня не будет работать никакая агитационная литература, тем более эти поднадоевшие щиты». «Надо идти к людям и разговаривать. Нам будет непросто, нам будет доставаться за множество нерешенных проблем, но другого способа нет», - резюмировал политик.