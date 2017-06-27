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Около 1000 взрывоопасных предметов обезвредили саперы ЗВО за месяц

С начала июня мобильные группы разминирования Западного военного округа (ЗВО) нашли и обезвредили около 1000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего за указанный период было отработано более 70 заявок об опасных находках. При этом саперы до сих пор находят целые склады с артиллерийскими снарядами, минами и гранатами времен войны. Большинство опасных находок приходится на Московскую, Ленинградскую, Калининградскую, Псковскую и Воронежскую области.

«Рост количества обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов становится возможным благодаря оснащению инженерных подразделений ЗВО современными комплексами и системами, которые позволяют находить и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера, расположенные на большом углублении», - отметили в Минобороны.

Помощь в поиске боеприпасов оказывают специально обученные минно-розыскные собаки, входящие в состав групп разминирования. Весь личный состав подразделений прошел специальную подготовку и допущен к работе с взрывоопасными предметами.

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