Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»

17:29, 27 июня 2017, ПАИ

Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг», который пройдёт в Изборске с 30 июня по 2 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

1 июля на площадке Труворова городища - месте первого поселения славян-кривичей - раскинется настоящий лагерь «эпохи викингов». В шатрах под открытым небом поселятся воины, купцы и ремесленники со своими домочадцами. Энтузиасты движения Living history раскроют секреты повседневной жизни конца IX- начала XI веков. На фестивале будут представлены древние славянские, финно-угорские, скандинавские, аланские, ирландские костюмы. Зрители увидят древние настольные игры и развлечения с мячом, военные тренировки и забавы с метанием копий и стрельбой из лука.

Участники фестиваля продемонстрируют средневековые ремесла и промыслы: лепку керамики, обработку кости и рога, изготовление деревянной посуды, ткачество, шитье, вязку и плетение, покраску тканей, кузнечное дело.

Битва детских дружин в специальной экипировке ждет гостей фестиваля на площадке «Детские боевые забавы». В программе стрелковой площадки, представляющей собой специальный тир, - демонстрация древнего стрелкового оружия, знакомство с устройством лука и арбалета. На площадке «Копья и сулицы» можно будет познакомиться с историческим метательным оружием: копьями, топорами, сулицами и приемами их метания. Будет работать и животноводческая площадка «Средневековая ферма».

В 14:00 мирная жизнь «средневековых поселенцев» прервется «Битвой дружин»». Генеральная идея военной программы юбилейного фестиваля - проверка и демонстрация «легендарных» достижений героев эпохи становления древнерусского государства и эпохи викингов.

Гостем фестиваля станет группа старинной музыки «Трикветрум» (Санкт-Петербург). В руках средневековых менестрелей оживут волынки, барабаны, гусли, бубен, гудок.

На фестиваль можно попасть с 11:00 до 17:00.