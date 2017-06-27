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Общество

С 30 июня устанавливаются суточные нормы добычи биоресурсов в водоёмах Псковской области

С 30 июня устанавливаются суточные нормы добычи биоресурсов в водоёмах Псковской области при осуществлении любительского рыболовства. Суммарная суточная норма добычи  для всех видов водных биоресурсов, не указанных в таблице, составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 20 кг. Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Минсельхоз России внёс соответствующие изменения в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)
Псковско- Чудской водоем Водные объекты рыбохозяйственного значения, за исключением Псковско-Чудского водоема
Сиг 2 экземпляра -
Судак 5 экземпляров 5 экземпляров
Щука 7 кг 5 кг
Налим 5 кг 5 кг
Лещ 5 кг -
Угорь 2 экземпляра -
Мотыль (хирономиды) - 0,050 кг
Раки
 
-
 
25 экземпляров
 
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча водных биоресурсов должна быть прекращена. За дополнительной информацией можно обратиться в госкомитет по телефону 68-65-78.
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