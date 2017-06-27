С 30 июня устанавливаются суточные нормы добычи биоресурсов в водоёмах Псковской области
С 30 июня устанавливаются суточные нормы добычи биоресурсов в водоёмах Псковской области при осуществлении любительского рыболовства. Суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов, не указанных в таблице, составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 20 кг. Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Минсельхоз России внёс соответствующие изменения в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.
|Наименование водных биоресурсов
|Суточная норма добычи (вылова)
|Псковско- Чудской водоем
|Водные объекты рыбохозяйственного значения, за исключением Псковско-Чудского водоема
|Сиг
|2 экземпляра
|-
|Судак
|5 экземпляров
|5 экземпляров
|Щука
|7 кг
|5 кг
|Налим
|5 кг
|5 кг
|Лещ
|5 кг
|-
|Угорь
|2 экземпляра
|-
|Мотыль (хирономиды)
|-
|0,050 кг
|Раки
|
-
|
25 экземпляров
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча водных биоресурсов должна быть прекращена. За дополнительной информацией можно обратиться в госкомитет по телефону 68-65-78.