С 30 июня устанавливаются суточные нормы добычи биоресурсов в водоёмах Псковской области

17:44, 27 июня 2017, ПАИ

С 30 июня устанавливаются суточные нормы добычи биоресурсов в водоёмах Псковской области при осуществлении любительского рыболовства. Суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов, не указанных в таблице, составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 20 кг. Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Минсельхоз России внёс соответствующие изменения в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова) Псковско- Чудской водоем Водные объекты рыбохозяйственного значения, за исключением Псковско-Чудского водоема Сиг 2 экземпляра - Судак 5 экземпляров 5 экземпляров Щука 7 кг 5 кг Налим 5 кг 5 кг Лещ 5 кг - Угорь 2 экземпляра - Мотыль (хирономиды) - 0,050 кг Раки - 25 экземпляров

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча водных биоресурсов должна быть прекращена. За дополнительной информацией можно обратиться в госкомитет по телефону 68-65-78.