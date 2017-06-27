Александр Козловский: Предварительное голосование дает возможность каждому начать избирательную кампанию заранее

17:34, 27 июня 2017, ПАИ

«То, что «Единая Россия» проводит предварительное голосование, даёт возможность каждому из вас начать кампанию заранее». Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский на форуме участников предварительного голосования «Единой России», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас я уверен, что каждый из вас готов к выборам, которые являются более жестким мероприятием. Многие из вас знают и много раз это проходили, ну а те, кто впервые - вам праймериз даёт возможность подготовиться к процедуре. Кроме того, это возможность новым политикам заявить о себе», - добавил он.

Кроме того, Александр Козловский отметил, что победа на предварительном голосовании - это «оценка труда и определённый кредит доверия, который кандидатам от «Единой России» предстоит оправдать». Депутат Госдумы пожелал однопартийцам достойно пройти избирательную кампанию и заявил, что готов помогать им, «идти плечом к плечу».