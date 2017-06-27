1
20:30
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
12:13
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
12:50
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
09:26
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
11:49
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
10:55
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
16:58
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
Еще новости
Происшествия

Салат из Испании и землянику из Белоруссии не пропустили в Псковскую область

26 июня на российско-латвийской границе в Пыталовском районе по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен транзит из Испании в Республику Казахстан партии свежего салата (Романо, Айсберг) весом около 2 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - предоставление  недействительного фитосанитарного сертификата. Подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, возвращена на сопредельную территорию.

27 июня  в контрольном пункте в деревне Лобок Себежского районе в результате проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз из Белоруссии партии свежей земляники весом 250 кг. Причина запрета - отсутствие фитосанитарного сертификата. Подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, возвращена на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.2 КоАП РФ.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
27 июня 2017
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
27 июня 2017
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
26 июня 2017
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
26 июня 2017
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
24 июня 2017
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека 1
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
24 июня 2017
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой
23 июня 2017
Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой

Идет загрузка...