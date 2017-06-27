Салат из Испании и землянику из Белоруссии не пропустили в Псковскую область

21:19, 27 июня 2017, ПАИ

26 июня на российско-латвийской границе в Пыталовском районе по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен транзит из Испании в Республику Казахстан партии свежего салата (Романо, Айсберг) весом около 2 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, возвращена на сопредельную территорию.

27 июня в контрольном пункте в деревне Лобок Себежского районе в результате проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз из Белоруссии партии свежей земляники весом 250 кг. Причина запрета - отсутствие фитосанитарного сертификата. Подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, возвращена на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.2 КоАП РФ.