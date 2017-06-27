Кандидат в гордуму Пскова предложил решать проблемы горожан с помощью аккумулируемых управляющими компаниями средств

17:42, 27 июня 2017, ПАИ

Псковский предприниматель Денис Иванов, намеренный баллотироваться в Псковскую городскую Думу по округу № 15, сегодня, 27 июня, на форуме участников предварительного голосования «Единой России» в Пскове предложил решать проблемы горожан с помощью аккумулируемых управляющими компаниями средств.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, участник праймериз рассказал о своем опыте встреч с жителями: «Куда не придёшь: везде дайте-дайте, нужно-нужно. А где взять деньги?» «Одна из идей — это наши «управляйки» [управляющие компании - ПАИ], - пояснил он.

По мнению политика, «нам нужен какой-то механизм контроля за управляющими компания, которые аккумулируют большое количество денежных средств, которые должны использовать их на те же детские площадки, на благоустройство, но к сожалению контроля за ними нет».

«С помощью наших же денег мы можем решить много проблем. Это одна из основных моих идей, с которой я пойду на выборы», - заявил он.