Порт приписки – Псков

18:40, 27 июня 2017, ПАИ

Любой яхтсмен немного романтик. У людей, которые встали под паруса, душа буквально поет под порывами ветра и сладостного чувства свободного плавания под парусами. Как доверительно сказал мне один из таких увлеченных, яхтингу можно научиться. При этом ты или заразишься парусом на всю жизнь, или, как говорится, просто сядешь на диван…

Именно об этом вспомнилось на торжественном закрытии на Псковском озере 4-го этапа Премьер-дивизиона Национальной парусной Лиги России. На нем экипажи из Пскова, Москвы, Челябинска, Сочи и других городов страны в гонках под парусом на спортивных яхтах G-70 добивались права участия в следующих этапах этих престижных состязаний.

Псков нынче впервые принимал сильнейших яхтсменов России в данном классе яхт. Неделей ранее тоже на Псковском озере мерились силами на парусниках 23 экипажа из Высшей лиги Национальной парусной Лиги России. И вот теперь за право вступить в этот элитарный клуб лучших яхтсменов страны, и боролись новые претенденты.

Главный судья соревнований из Великого Новгорода Константин Загуменных отметил высокую степень организации соревнований, которые проходили в рамках этапа 14-й Псковской парусной регаты. Её бессменный директор Алексей Груненышев поблагодарил всех участников гонок за высокую оценку нашей регаты. Особо он отметил самоотверженное выступление на 4-м этапе Премьер-лиги псковской команды «Кром»: «Да, псковичи пока не достигли в столь престижных гонках высоких результатов, но наш экипаж уложился в контрольное время. Как мы и обещали губернатору Псковской области Андрею Анатольевичу Турчаку, псковичи на парусных гонках всероссийского масштаба свою команду выставили. Она выступила достойно.

Конечно, нашим землякам еще далеко до лидеров, но первый шаг вперед уже сделан. Теперь, главное не останавливаться.

После подведения итогов 4-го этапа Премьер-лиги сильнейшим был признан экипаж из Москвы. На втором месте – сочинцы, на третьем – яхтсмены из Челябинска.

На этих парусных гонках было немало участников, спортивные биографии которых заслуживают особого внимания. Например, член экипажа-победителя из Москвы Вадим Филатов является чемпионом страны по автомобильным гонкам на ралли-рейдах России. Теперь взялся осваивать яхтинг. И судя по результатам, это у него получается.

Тоже москвич Олег Коперский в свои 58 лет почти полвека ходит под парусом. Он участник пяти Олимпийских игр. Имеет немало наград. В 2008 году был главным тренером олимпийской сборной России по парусному спорту на Олимпиаде в Пекине. Одним словом, мир повидал. Вот почему и решил задать Олегу несколько вопросов.

- В большом спорте, сколько времени уходит на тренировки?

- В олимпийский год 8-9 месяцев в году мы дома не бывали. Более 29 лет я выступал на одиночной парусной лодке класса Финн. Приходилось на гонках надеяться только на себя и свое умение владеть парусом.

- Как тренер с большим опытом работы скажите, как быстро можно подготовить экипаж парусной яхты мирового уровня?

- В любом случае это, как говорится, «товар» штучный. Не у всех хватает знаний и упорства , чтобы стать яхтсменами высокого уровня. Из практики знаю, чтобы подготовить экипаж парусника мирового уровня нужно 10 и более лет постоянных тренировок и самоограничений.

После развала 90-х годов яхтинг в России по существу создается заново. Пока подготовлены только несколько экипажей мирового уровня. Но, как говорится, процесс пошел. Думаю, он пойдет быстро, ведь теперь нам не надо как это было раньше, создавать материальную базу для яхтинга ни в Таллине, ни в Минске, ни в Киеве.

- Ветер и вода довольно опасные составляющие каждодневной жизни яхтсмена. Как Вы себя чувствуете среди этих стихий?

- Как то на Кубе во время тренировки внезапно начался шторм. Можно было выброситься на берег. Но при этом моей яхты бы не стало… Решил и сам спастись и матчасть сберечь. Шесть часов боролся со стихией и вернулся в гавань на своей лодке. Тогда и понял – главное победить не только стихию, но и самого себя, свои страхи и сомнения. Важно понимать, что только каждодневный труд поможет вам быть в гармонии с природой. Как говорится, с ветром и бушующей водой в рулетку не играют…

- Как оцениваете команду псковичей на этих гонках?

- Молодцы, старались! В глазах огонь горит, значит, толк будет. Они не побоялись выйти соперничества с более опытными яхтсменами. Наоборот, они у них многому научились. Даже выступая вне зачета, псковичи уложились в контрольное время. Для начала это неплохо, но работать им предстоит еще до седьмого пота.