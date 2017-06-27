Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог

20:30, 27 июня 2017, ПАИ

Ситуацию, приведшую к нарушениям бюджетного законодательства в подготовке долгосрочных муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог в Пскове, вынесли на рассмотрение городского Совета по противодействию коррупции. Заседание провел глава Пскова Иван Цецерский во вторник, 27 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представитель прокуратуры Пскова пояснил, что было установлено нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации Управлением городского хозяйства (УГХ), которое в отсутствие доведенных бюджетных лимитов заключило три муниципальных контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на Запсковье, Завеличье и в Центре сроком выполнения до 30 ноября 2019 года.

Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров рассказал, что подготовка трехлетних контрактов велась с июня 2016 года на основании контрольных цифр, согласованных с Государственным комитетом Псковской области по транспорту. «Контракт был размещен в открытом доступе на едином портале госзакупок, а сметы тщательно проверены специалистами УГХ и финансового управления», - сообщил Алексей Захаров. В настоящее время ведутся судебные разбирательства. Управление городского хозяйства также в рабочем режиме дает разъяснения на все вопросы Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В ходе обсуждения было отмечено, что никакой дополнительной нагрузки на бюджет работа с данными контрактами не повлекла и была направлена на обеспечение бесперебойной работы по содержанию дорог. «Заключение контрактов на уборку дорог - вопрос жизнеобеспечения города. Периоды смены контрактов не должны сказываться на состоянии и чистоте городских улиц», - подытожил Иван Цецерский.

Кроме того, в рамках заседания председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар рассказал о расходах бюджета города Пскова на уплату штрафов, пени, неустоек в 2016 году, отметив, что коррупционных факторов в деятельности бюджетных учреждений не выявлено.