0
20:30
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
12:13
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
12:50
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
09:26
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
11:49
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
10:55
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
16:58
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
Еще новости
Происшествия

Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог

Ситуацию, приведшую к нарушениям бюджетного законодательства в подготовке долгосрочных муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог в Пскове, вынесли на рассмотрение городского Совета по противодействию коррупции. Заседание провел глава Пскова Иван Цецерский во вторник, 27 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представитель прокуратуры Пскова пояснил, что было установлено нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации Управлением городского хозяйства (УГХ), которое в отсутствие доведенных бюджетных лимитов заключило три муниципальных контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на Запсковье, Завеличье и в Центре сроком выполнения до 30 ноября 2019 года.

Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров рассказал, что подготовка трехлетних контрактов велась с июня 2016 года на основании контрольных цифр, согласованных с Государственным комитетом Псковской области по транспорту. «Контракт был размещен в открытом доступе на едином портале госзакупок, а сметы тщательно проверены специалистами УГХ и финансового управления», - сообщил Алексей Захаров. В настоящее время ведутся судебные разбирательства. Управление городского хозяйства также в рабочем режиме дает разъяснения на все вопросы Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В ходе обсуждения было отмечено, что никакой дополнительной нагрузки на бюджет работа с данными контрактами не повлекла и была направлена на обеспечение бесперебойной работы по содержанию дорог. «Заключение контрактов на уборку дорог - вопрос жизнеобеспечения города. Периоды смены контрактов не должны сказываться на состоянии и чистоте городских улиц», - подытожил Иван Цецерский.

Кроме того, в рамках заседания председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар рассказал о расходах бюджета города Пскова на уплату штрафов, пени, неустоек в 2016 году, отметив, что коррупционных факторов в деятельности бюджетных учреждений не выявлено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
27 июня 2017
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
27 июня 2017
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
26 июня 2017
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
26 июня 2017
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
24 июня 2017
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека 1
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
24 июня 2017
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой
23 июня 2017
Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой

Идет загрузка...