Капустник в честь Дня молодёжи проходит на набережной Великой в Пскове
Молодёжный уличный капустник, приуроченный ко Дню Молодёжи, проходит в амфитеатре на набережной реки Великой в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Председатель Комитета физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов поздравил гостей праздника и вручил наиболее активным представителям псковской молодежи, отличившимся в спорте и общественной деятельности, благодарственные письма администрации города.
С творческим подарком для псковичей выступит группа Delight Effect, специальным гость концерта - кавер-группа «Город мастеров» из города Тарту (Эстония). Для гостей праздника подготовлена веселая интерактивная программа и интересные конкурсы. Праздник продолжится до 21.00.