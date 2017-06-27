Депутат Гордумы: Пскову предстоит долгий путь к «красивой картинке»

20:45, 27 июня 2017, ПАИ

Несмотря на профессиональную загруженность, директор лицея экономики и основ предпринимательства № 10 города Пскова, участница предварительного голосования «Единой России» Ольга Федорова готова продолжить работу на благо Пскова и его жителей в качестве депутата городской Думы. Об этом она заявила во вторник, 27 июня, на Форуме участников предварительного голосования партии «Единая Россия» города Пскова и северной зоны Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Хочется еще многое сделать. Город видится красивой картинкой, но к этой картинке долгий путь. Мы постепенно идем к позитивным изменениям и будем продолжать развиваться. Я имею в виду, внешний облик города, его внутреннюю жизнь, то есть судьбы горожан, их работы, зарплаты, пенсии. Это все — необходимая часть заботы депутатов», — сказала кандидат в депутаты.

Она также подчеркнула, что в этом году по итогам предварительного голосования произошло серьезное обновление кадрового состава регионального отделения партии «Единая Россия». «Пришли новые люди, новые свежие силы, которые стали частью большой команды, и благодаря им мы сможем работать еще эффективнее на благо города и горожан», — сказала Ольга Федорова.

Отметим, что Ольга Федорова вошла в список кандидатов в депутаты Псковской гордумы 6-го созыва от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 7.