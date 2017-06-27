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Политика

Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям

Глава Пскова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Иван Цецерский уверен, что сможет еще принести пользу избирателям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, об этом он сказал по итогам форума участников предварительного голосования партии «Единая Россия» города Пскова и северной зоны Псковской области во вторник, 27 июня, отвечая на вопрос, ощущает ли в себе силы еще на одну пятилетнюю работу в качестве депутата.

«Я как раз в том положении, когда мне округ изучать не надо. Я знаю каждую территорию и знаю очень многих людей, знаю даже целыми семьями. Самое главное в том, что в каждый период депутатской деятельности мы прибавляем в развитии своего округа. В это срок нам удалось отремонтировать много дворов. Остались единицы дворов, которые нуждаются в благоустройстве и это очень хорошо», — сказал Иван Цецерский.

Что касается благоустройства территорий, расположенных на землях Министерства обороны Российской Федерации, то Глава Пскова убежден, что сумеет добиться их перевода в муниципальную собственность в ближайший год-полтора.

Говоря о предварительном голосовании, Иван Цецерский отметил, что благодаря этой процедуре на выборы в Псковскую городскую Думу идут не только опытные депутаты, но и новички. Кроме того, этой площадкой воспользовались представители других фракций гордумы — и КПРФ, и «Справедливая Россия». «Один из них победил на праймериз и идет под эгидой нашей партии по одномандатному округу. Это здорово», — добавил единоросс.

По его мнению, избирательные кампании никогда не бывают легкими, и эта — не исключение.

«Сегодня оппоненты понимают прекрасно, что это их последний шанс где-то политически пискнуть. Они хотят перебросить на муниципальные выборы проблемы всех уровней власти. Кроме того, они хотят отрицать даже то, что очевидно хорошо сделано в нашем городе. Я не сомневаюсь, что нам есть, что сказать людям, невзирая на те вопросы, которые еще не решены. Мы их все знаем. Мы делаем всё, чтобы минимизировать их. Мы постараемся в донести до людей свою точку зрения, свою позицию и будем действовать исключительно в рамках закона», — заключил Иван Цецерский.

Добавим, что Иван Цецерский вошел в тройку лидеров общемуниципальной части кандидатов в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва по единому избирательному округу от партии «Единая Россия» вместе с директором Лицея экономики и основ предпринимательства № 10, действующим депутатом городской Думы Ольгой Федоровой и командиром 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексеем Наумцом.

Выборы в городскую Думу Пскова состоятся 10 сентября.

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