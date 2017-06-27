8 июля в Псковском музее вспомнят о народных традициях почитания воды
В июле Псковский музей-заповедник продолжит работу по программам для родителей с детьми. Первое занятие из цикла «Музейная суббота» пройдет 8 июля в 11:15 Культурно-образовательная и фольклорная программа посвящена одной из любимых народных традиций, связанных с почитанием воды, и называется «Мир русского праздника. Аграфена Купальница», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея.
Стоимость:
- 100 руб./чел. – взрослые
- 60 руб./чел. – школьники
- 40 руб./чел. – дошкольники
Дополнительная информация: по тел. +7 906 223 92 43; pskovmuseum@mail.ru
Предварительная запись обязательна.