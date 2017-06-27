В Пскове обсудили пути формирования у молодёжи антинаркотического мировоззрения
В Пскове обсудили пути формирования у молодёжи антинаркотического мировоззрения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Межрегиональный практический семинар «Формированиеу молодежи антинаркотического мировоззрения. Формы и методы антинаркотической пропаганды и рекламы», приуроченный к Международному Дню борьбы с наркоманией, состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
В Псков для проведения семинара прибыла делегация Ленинградского областного колледжа культуры и искусств, в состав которой вошли преподаватели и представители администрации.
В работе семинара также приняли участие заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева, преподаватели Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Проблема формирования у молодежи антинаркотичесого мировоззрения разрабатывается сегодня многими образовательными учреждениями. Вопросы создания информационного поля о вреде потребления наркотических средств, опасности развития наркозависимости и другие аспекты обсуждались в теоретической и практической части семинара.