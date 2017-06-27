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Общество

Массовую пробежку для горожан организовало в Пскове Управление по контролю за оборотом наркотиков

Управление по контролю за  оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями федерального проекта «Трезвая Россия» организовали  массовую пробежку для горожан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники полиции побеседовали с ребятами о том, что массовая пробежка является пропагандой здорового образа жизни и патриотического воспитания  населения. Для каждого человека нет большей ценности, чем здоровье. Всем хорошо известно, что занятие спортом является основополагающим средством поддержания и укрепления здоровья, а также профилактикой различных заболеваний», - отметили в пресс-службе.

Участники забега не испугались ненастной погоды и преодолели дистанцию в четыре километра. Проведение подобной массовой легкоатлетической пробежки вошло в еженедельную традицию уже для многих горожан. С  каждой такой пробежкой участников становится все больше.

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