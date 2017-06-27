Массовую пробежку для горожан организовало в Пскове Управление по контролю за оборотом наркотиков

22:50, 27 июня 2017, ПАИ

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями федерального проекта «Трезвая Россия» организовали массовую пробежку для горожан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники полиции побеседовали с ребятами о том, что массовая пробежка является пропагандой здорового образа жизни и патриотического воспитания населения. Для каждого человека нет большей ценности, чем здоровье. Всем хорошо известно, что занятие спортом является основополагающим средством поддержания и укрепления здоровья, а также профилактикой различных заболеваний», - отметили в пресс-службе.

Участники забега не испугались ненастной погоды и преодолели дистанцию в четыре километра. Проведение подобной массовой легкоатлетической пробежки вошло в еженедельную традицию уже для многих горожан. С каждой такой пробежкой участников становится все больше.