Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе

22:14, 27 июня 2017, ПАИ

27 июня в детском оздоровительном лагере «Радуга» в Гдовском районе прошла тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие 95 детей и 21 человек обслуживающего персонала. Состоялись также профилактические беседы с детьми, они получили рекомендации, как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, узнали телефоны вызова экстренных служб.

С добровольной пожарной дружиной лагеря отработаны действия по тушению возможного очага пожара.