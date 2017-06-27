Жителей улицы Карбышева в Пскове проинструктировали на случай пожара

22:29, 27 июня 2017, ПАИ

27 июня в Пскове на улице Карбышева прошёл профилактический рейд по предупреждению пожаров в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены информационные листовки, проинструктированы10 человек. Граждане ознакомились с правилами противопожарного режима в РФ, правилами пожарной безопасности в лесах, узнали о санкциях административного и уголовного кодексов Российской Федерации, применяемых к нарушившим требования правил пожарной безопасности.

Доведена также информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории города, основные причины пожаров в жилом секторе.