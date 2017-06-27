Из-за кибератак мониторинг Чернобыльской АЭС перевели в ручной режим

21:37, 27 июня 2017, ПАИ

В связи с кибератаками радиационный мониторинг на Чернобыльской АЭС проводится в ручном режиме, говорится в заявлении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной этого стало временное отключение Windows. Все технологические системы АЭС и автоматическая система контроля радиационного состояния в зоне отчуждения функционирует в обычном режиме.

Ранее стало известно, что после начала хакерской атаки все компьютеры на рабочих местах персонала АЭС были отключены. Ряд нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний России и Украины подверглись масштабной атаке вируса-вымогателя Petya, блокирующего компьютеры и требующего 300 долларов в биткоинах.