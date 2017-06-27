Число пользователей Facebook достигло 2 миллиардов

21:58, 27 июня 2017, ПАИ

Число зарегистрированных пользователей Facebook превысило 2 млрд, сообщил основатель компании Марк Цукерберг. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня утром сообщество Facebook официально достигло 2 млрд человек», - написал он. Имеются в виду активные пользователи, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц. «Мы достигаем прогресса, объединяя мир, и сейчас давайте вместе сделаем мир еще ближе», - добавил Цукерберг.

По итогам первого квартала текущего года месячная аудитория активных пользователей Facebook составляла 1,94 млрд человек. По итогам первых трех месяцев 2016 года - 1,65 млрд человек.

Социальная сеть Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Считается, что некоторые ключевые элементы социальной сети Цукерберг продумывал в своей комнате в студенческом общежитии.