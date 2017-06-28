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Общество

День Фита наступил по народному календарю

День Фита наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

Фитом на Руси прозвали святого Вита — мученика периода раннего христианства. Достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось, известны лишь церковные предания. Согласно им, семилетний сын сицилийского сенатора-язычника, принял христианство под влиянием своего наставника. Во время гонения на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. Вита арестовали и бросили в клетку ко львам, но звери не тронули его. Тогда мученика казнили в котле с кипящим маслом.

Святой Вит особенно известен в Европе. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его именин позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, получившим впоследствии название «пляски святого Вита».

Крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину — от сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями, а то и гибелью. «Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет», — говорили люди. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

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