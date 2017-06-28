Выехать за границу из-за долгов не смогут 2,3 млн россиян

08:10, 28 июня 2017, ПАИ

Россияне, чья задолженность перед государством по состоянию на май составила более 10 тыс. рублей, не смогут выехать за границу. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, к настоящему времение таких граждан насчитали 2,3 млн.

По информации ведомства, число таких должников последовательно увеличивается. Так, два года назад по состоянию на май их было всего 782 тыс., год назад — 2 млн.

По действующему с 2005 года закону при имеющейся непогашенной задолженности выезжать за границу запрещено. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга.