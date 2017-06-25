Правительство утвердило порядок расчета рейтинга субъектов РФ в поддержке соцсферы

08:24, 28 июня 2017, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о порядке расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) и социального предпринимательства. Соответствующий документ размещен на сайте Правительства.

В перечень, в частности, включены такие показатели, как: темпы роста количества СОНО на территории субъекта; доля муниципальных районов и городских округов, реализующих программы по поддержке СОНО и социального предпринимательства; доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере; доля негосударственных организаций, оказывающих услуги в соцсфере; доля средств бюджета субъекта, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг в социальной сфере.

«Принятое решение позволит сопоставлять итоги работы субъектов Федерации в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере для выявления лучших практик, обеспечения надлежащего качества оказания услуг», - отметили в кабмине.