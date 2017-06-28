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Экономика

Центробанк усилит контроль за ипотечным кредитованием

Банк России будет пристальнее отслеживать риски, связанные с выдачей банками ипотечных кредитов без первоначального взноса. Об этом пишет газета «Известия».

В ЦБ полагают, что такая ипотека может быть источником риска как для банковской системы, так и для самих заемщиков. Чтобы не допустить чрезмерного роста таких ссуд, регулятор применяет повышенные коэффициенты риска, что дестимулирует банки развивать данный вид кредитования.

Источник издания, близкий к ЦБ, рассказал, что пока о повышении коэффициентов риска речи не идет, однако мониторинг будет усилен. По его словам, снижение размера первоначального взноса ниже 20% создает возможность кредитования клиентов с низкой платежеспособностью.

В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) подтвердили, что увеличение предложения подобных кредитов — крайне негативная тенденция, и регулятор должен оперативно мониторить эти риски.

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