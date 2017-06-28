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За оскорбление в соцсети житель Пустошкинского района заплатит штраф

Житель Пустошкинского района заплатит 3 тысячи рублей штрафа за оскорбление в социальной сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.   

В судебном заседании установлено, что мужчина выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» личные фотографии женщины и оставил под ними комментарии, содержащие оскорбительные слова, дающие отрицательную оценку личности потерпевшей, чем унизил ее честь и достоинство. 

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