За оскорбление в соцсети житель Пустошкинского района заплатит штраф
Житель Пустошкинского района заплатит 3 тысячи рублей штрафа за оскорбление в социальной сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В судебном заседании установлено, что мужчина выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» личные фотографии женщины и оставил под ними комментарии, содержащие оскорбительные слова, дающие отрицательную оценку личности потерпевшей, чем унизил ее честь и достоинство.