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Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
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Общество

Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове

Начальник Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова Светлана Исекеева оштрафована на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований бюджетного законодательства при заключении муниципальных контрактов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что управление заключило с нарушением требований Бюджетного кодекса РФ в отсутствие доведенных бюджетных лимитов муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» Реконструкция улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон» сроком выполнения работ до 25 февраля 2016 года.

В этой связи заместитель прокурора города возбудил в отношении начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации города дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения).

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